Губерниев рассказал о скандале в сборной России по биатлону

"Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов — еще целый ряд биатлонистов, которые не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят, и их просто выкинули! СБР по-хамски изменил правила попадания в команду. Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! Молчите дальше… Дна-то мы еще не достигли…" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.