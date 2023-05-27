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Комментатор Губерниев обвинил СБР в манипуляциях с составом сборной России по биатлону

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что целый ряд российских биатлонистов потеряли места в составе сборной страны из-за того, что Союз биатлонистов России (СБР) внезапно изменил правила попадания в национальную команду.

Губерниев рассказал о скандале в сборной России по биатлону
© РИА Новости

"Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов — еще целый ряд биатлонистов, которые не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят, и их просто выкинули! СБР по-хамски изменил правила попадания в команду. Комитет спортсменов СБР молчит и боится ссориться с руководством! Молчите дальше… Дна-то мы еще не достигли…" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее отборочными для попадания в состав сборной России были соревнования в Ижевске и Чайковском, но СБР без предупреждения изменил регламент включения в национальную команду.

Ранее выступающий за Южную Корею экс-биатлонист сборной России Тимофей Лапшин в своих соцсетях рассказал о том, как недавно стал участником ДТП. Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне.

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