Тренер сборной России по биатлону оценил шансы на возвращение на международные старты

«Честно говоря, я не думаю, что нас допустят до международных стартов в следующем сезоне. В принципе, мы в любом случае готовимся к основному старту, и если это будет не Спартакиада сильнейших в Златоусте, а чемпионат мира, думаю, никто не расстроится», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».