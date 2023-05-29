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Матыцин заявил, что Минспорт отреагировал на заявление Губерниева о зарплатах биатлонистов

Министерство спорта РФ проверяет заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что несколько российских биатлонистов несправедливо не попали в списки спортсменов, которым положены ставки в Центре спортивной подготовки сборной России (ЦСП). Об этом журналистам в понедельник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин заявил, что Минспорт отреагировал на заявление Губерниева о зарплатах биатлонистов
© РИА Новости

"Я всегда думал, что журналистика для того и существует, - сказал Матыцин. - Мы в диалоге с федерацией. Вопрос соцзащиты очень важный. Мы будем делать все, чтобы несправедливости не было".

"Мы вместе с федерацией где-то изменяем критерии, приоритетом является максимально возможная защита и мотивирование спортсменов. Мы работаем с федерацией, делаем все максимально возможное, чтобы найти позитивное решение", - добавил он.

Ранее Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) планирует оставить без зарплаты в ЦСП Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то, что спортсмены выполнили критерии отбора в национальную команду.

Всего на ставки в ЦСП можно включить 32 биатлонистов.

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