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Итальянская биатлонистка Виттоцци: из-за влияния окружения у меня были панические атаки

Чемпионка мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о тяжёлых периодах в спортивной карьере.

Чемпионка мира по биатлону рассказала об одиночестве и панических атаках
© Betassist

«У спорта есть две стороны медали. Фанаты, твои близкие, журналисты — все оказывают не тебя влияние, меняют тебя. В первую очередь это касается журналистов. Выполняя свою работу, они часто начинают копаться в личной жизни спортсмена. Иногда их информация бывает ложной.

На протяжении двух лет я блуждала в тумане. Люди говорили мне всякое, а это постоянно оставляло свой след. Тогда я не была уверена в себе, сомневалась в себе, перестала узнавать себя. Меня настегали панические атаки, вспоминая которые мне до сих пор становится неприятно.

Тогда я могла сдаться, чувствовала себя одинокой. Но что-то мне подсказывало, что так будет неправильно. Нужно было терпеть до конца и оттолкнуться от самого дна. Когда на Олимпийских игр в Пекине низшая точка была достигнута, я вдруг поняла, что жизнь на этом не заканчивается.

Сейчас я действительно могу начать всё сначала. Это придало мне сил и энергии. Теперь я знаю, что работа — это просто работа. Да, интересная и захватывающая, но она не определяет меня и всю мою жизнь», — цитирует Виттоцци The Owl Post.

Лиза Виттоцци в 2023 году стала чемпионкой мира в классической эстафете, а на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) она стала бронзовым призёром в смешанной эстафете. Также она является двукратной обладательницей малых кубков в зачёте индивидуальных гонок.

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