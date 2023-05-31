Чемпионка мира по биатлону рассказала об одиночестве и панических атаках

«У спорта есть две стороны медали. Фанаты, твои близкие, журналисты — все оказывают не тебя влияние, меняют тебя. В первую очередь это касается журналистов. Выполняя свою работу, они часто начинают копаться в личной жизни спортсмена. Иногда их информация бывает ложной.



На протяжении двух лет я блуждала в тумане. Люди говорили мне всякое, а это постоянно оставляло свой след. Тогда я не была уверена в себе, сомневалась в себе, перестала узнавать себя. Меня настегали панические атаки, вспоминая которые мне до сих пор становится неприятно.



Тогда я могла сдаться, чувствовала себя одинокой. Но что-то мне подсказывало, что так будет неправильно. Нужно было терпеть до конца и оттолкнуться от самого дна. Когда на Олимпийских игр в Пекине низшая точка была достигнута, я вдруг поняла, что жизнь на этом не заканчивается.



Сейчас я действительно могу начать всё сначала. Это придало мне сил и энергии. Теперь я знаю, что работа — это просто работа. Да, интересная и захватывающая, но она не определяет меня и всю мою жизнь», — цитирует Виттоцци The Owl Post.