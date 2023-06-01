Глава экзаменационной комиссии прокомментировала ситуацию с дипломом президента СБР

«Понятно, что Виктор Викторович не ходил каждый день на занятия, у него был свободный график, что довольно часто практикуется у спортсменов и тренеров. Но вот экзамены ежегодно он сдавал по-настоящему, без скидок на должность. Хотя при его знаниях и опыте учиться Майгурову, думаю, было несложно.



На выпускном экзамене Виктору Викторовичу задавали больше всех вопросов. Могу сказать про себя: если у других студентов я спрашивала только по одной теме, то Майгурову задала три вопроса, на которые он дал развернутые, исчерпывающие ответы.



И послушать нынешнего президента СБР было интересно всем присутствующим. Так что диплом Тобольского пединститута у Виктора Викторовича самый что ни есть настоящий», – сказала Ольга Алеева.