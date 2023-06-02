Губерниев считает жалобу на него со стороны главы СБР Майгурова "хуже пасквиля и доноса"

"Я благодарен Союзу биатлонистов России за блестящий информационный повод, - сказал Губерниев. - В прекрасном фильме "Звезда пленительного счастья" мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала, с моей точки зрения, бессмертную фразу: "Про то, что ты дурак, я одна знала, а ты хочешь это сказать всей Москве?" В данной ситуации не только Москва, но и вся Россия узнала, что общественной организации нельзя давать оценку. Считаю, что такого спичрайтера в СБР нужно срочно уволить, потому что это очередная непрофессиональная работа. Это даже не пасквиль и не донос, я бы на их месте даже постеснялся такое отправлять".