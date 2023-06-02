В Норвегии нашли тело пропавшего в марте биатлониста

В Норвегии нашли тело, подходящее под пропавшего в марте биатлониста
Сотрудники правоохранительных органов Норвегии нашли тело мужчины, подходящее под описание пропавшего в марте биатлониста Эйвинда Спораланда. Об этом сообщает Dagbladet.
Уточняется, что сообщение о трупе поступило от туриста. На месте полиция обнаружила тело мужчины, одетого в синюю куртку и красные ботинки.
«Мы не можем с уверенностью сказать до проведения вскрытия, что найден именно Спораланд, но у нас есть все основания полагать, что это он. Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», – заявила глава отдела расследований местного полицейского участка Рагнхильд Оурен.
Напомним, что 22-летний Спораланд без вести пропал 19 марта. К поискам биатлониста присоединились его партнеры по команде, а также гражданская оборона, полиция, Красный Крест и волонтеры.