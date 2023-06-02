В Норвегии нашли тело пропавшего в марте биатлониста

«Мы не можем с уверенностью сказать до проведения вскрытия, что найден именно Спораланд, но у нас есть все основания полагать, что это он. Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти», – заявила глава отдела расследований местного полицейского участка Рагнхильд Оурен.