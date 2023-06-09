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Сборная Германии по биатлону тренируется в аэродинамической трубе

Сборная Германии по биатлону провела испытания в аэродинамической трубе. Спортсмены с помощью условий, заданных экспериментом, смогли проверить свои позы, реакцию на климатические условия и позицию винтовки в разных ситуациях.

Сборная Германии по биатлону тренируется в аэродинамической трубе
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«У нас есть только одна задача — добиться как можно большего успеха на соревнованиях. Но чтобы справиться с этой задачей, нужно внедрять инновации во многих областях. Мы должны прогрессировать, чтобы заявить о себе как о лучших спортсменах. Поэтому тот факт, что у нас есть возможность впервые протестировать наших спортсменов в аэродинамической трубе, очень ценен для нас. В сотрудничестве с аэродинамиками BMW Group мы провели важные тесты. Результаты уже многообещающие», — приводит французское издание Nordic Magazine слова главного тренера сборной Германии Уроша Велепца.

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