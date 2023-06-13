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Биатлонист Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлонист Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил
© Матч ТВ

— На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) СБР решил признать Шопина нарушившим пункт 4.4 (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении) антидопинговых правил и применил санкцию в виде дисквалификации сроком на два года начиная с 7 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года личный тренер спортсмена Юрий Охотников заявил «Матч ТВ», что Шопин завершил карьеру за неделю до старта чемпионата России в Чайковском, потому что «недотягивает до уровня соперников».

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