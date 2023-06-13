Биатлонист Шопин отстранен на 2 года за нарушение антидопинговых правил

— На основании решения комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) СБР решил признать Шопина нарушившим пункт 4.4 (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении) антидопинговых правил и применил санкцию в виде дисквалификации сроком на два года начиная с 7 июня 2023 года, — говорится в сообщении.