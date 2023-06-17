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Симон Фуркад рассказал о впечатлениях от первого летнего сбора команды Франции

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о результатах первого летнего сбора команды, а также поделился впечатлениями от старта работы с основной мужской сборной.

Симон Фуркад рассказал о впечатлениях от первого летнего сбора
© Чемпионат.com

«Мы ставили перед собой вопрос о продолжении целенаправленной подготовки, в конце концов — мы это сделали и смогли провести очень хороший сбор, хорошо стартовали. Была вся основная группа, в том числе и Кентен Фийон Майе, который говорил о своём отсутствии. Приятно, что здесь оказался спортсмен с лучшими результатами в сезоне среди французов. Были и молодые биатлонисты, с которыми мы рассчитываем работать долгие годы.

Чувствуется, что требования и ожидания здесь намного выше, чем во время работы с юниорской сборной. Мы больше не находится в стадии развития, а работаем на конкретный результат. Это чувствуется по требованиям, озвученным биатлонистами. На следующей неделе, наконец, все спортсмены прибудут на сборы из отпусков, и мы приступим к основной работе», — цитирует Фуркада Nordic Magazine.

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