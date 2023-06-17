Симон Фуркад рассказал о впечатлениях от первого летнего сбора

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о результатах первого летнего сбора команды, а также поделился впечатлениями от старта работы с основной мужской сборной.

© Чемпионат.com

«Мы ставили перед собой вопрос о продолжении целенаправленной подготовки, в конце концов — мы это сделали и смогли провести очень хороший сбор, хорошо стартовали. Была вся основная группа, в том числе и Кентен Фийон Майе, который говорил о своём отсутствии. Приятно, что здесь оказался спортсмен с лучшими результатами в сезоне среди французов. Были и молодые биатлонисты, с которыми мы рассчитываем работать долгие годы.