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Российского биатлониста Дмитрия Иванова во время тренировки укусила змея

Российского биатлониста Дмитрия Иванова во время подготовки к новому сезону укусила змея. Об этом сообщает пресс служба мужской сборной Югры по биатлону.

Российского биатлониста во время тренировки укусила змея
© Betassist

«Сейчас врачами выясняется, был ли это уж или гадюка. На данный момент состояние Дмитрия, но предстоящее интервью теперь находится под вопросом. Однако мы надеемся, что всё запланированное состоится!

Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве», — говорится в заявлении пресс-службы югорчан.

Дмитрий Иванов является чемпионом России в эстафете, несколько раз становился призёром этапов Кубка России. В 2019 году он завоевал золотую медаль в гонке преследования на Универсиаде в Красноярске.

Отметим, что несколько дней назад пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё рассказал, что в саду около дома его укусила гадюка.

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