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Информация о змеином укусе биатлониста Иванова оказалась шуткой

Информация о том, что российского биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея, является шуткой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров.

Информация о змеином укусе биатлониста Иванова оказалась шуткой
© РИА Новости

Ранее в воскресенье в Telegram-канале мужской сборной Югры появилось сообщение о том, что Иванова во время тренировки на велосипеде укусила змея, предположительно уж или гадюка. Публикацию сопровождала фотография лодыжки спортсмена, на которой были два пятна, напоминающие змеиный укус.

"Это неправда, - сказал Белозеров. - Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки".

"У нас еще даже комары не летают - холодрыга. Куда уж змеям?" - отметил он.

Иванову 28 лет, он является победителем и серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске, двукратным серебряным призером Универсиады 2017 года в Алма-Ате.

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