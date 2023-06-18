Информация о змеином укусе биатлониста Иванова оказалась шуткой

"Это неправда, - сказал Белозеров. - Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки".



"У нас еще даже комары не летают - холодрыга. Куда уж змеям?" - отметил он.