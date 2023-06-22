Биатлонист Чернышов решил не возобновлять карьеру

"Да сейчас уже никакое, - сказал Чернышов об отношении к своему делу. - Отпустил я эту ситуацию. Я нацелен уже на совсем другое направление. А что там было - политика, заговоры, вмешательства и так далее, меня уже не волнует. Но я точно уверен в себе. Мои родные, близкие и друзья верят мне. А это главное", - подчеркнул он.