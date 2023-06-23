Руководители СБР обсудили с коллегами из Белоруссии календарь сезона‑2023/24

Руководители Союза биатлонистов России обсудили с коллегами из Белоруссии календарь сезона‑2023/24
В пятницу в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ), сообщается на сайте СБР.
В рабочей встрече с российской стороны участвовали президент СБР Виктор Майгуров, исполнительный директор Александр Пак, почётный вице президент Вадим Мелихов. С белорусской стороны — председатель БФБ Андриан Цибульский и генеральный директор Белорусского клуба биатлона Евгений Чмиль.
Сообщается, что участники встречи обменялись информацией по наиболее проблемным моментам, с которыми за последний год столкнулись обе федерации, обозначили возможные пути взаимопомощи, а также обсудили различные аспекты совместных соревнований российских и белорусских биатлонистов, которые пройдут в спортивном сезоне 2023/2024.
— Среди прочего, мы обсудили с нашими белорусскими друзьями календарь соревнований предстоящего сезона и регламент проведения Кубка Содружества. Мы также предложили вовлечь в процесс обсуждения нашего сотрудничества биатлонистов двух стран на уровне комитетов спортсменов СБР и БФБ, — сказал Майгуров.