Руководители СБР обсудили с коллегами из Белоруссии календарь сезона‑2023/24

В пятницу в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ), сообщается на сайте СБР.

В рабочей встрече с российской стороны участвовали президент СБР Виктор Майгуров , исполнительный директор Александр Пак , почётный вице президент Вадим Мелихов . С белорусской стороны — председатель БФБ Андриан Цибульский и генеральный директор Белорусского клуба биатлона Евгений Чмиль.

Сообщается, что участники встречи обменялись информацией по наиболее проблемным моментам, с которыми за последний год столкнулись обе федерации, обозначили возможные пути взаимопомощи, а также обсудили различные аспекты совместных соревнований российских и белорусских биатлонистов, которые пройдут в спортивном сезоне 2023/2024.