Биатлонистка Фиалкова объявила, что ждет ребенка

Биатлонистка из Словакии, призёр этапов Кубка мира Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка.

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«Жизнь – это перемены» это фраза никогда не была для меня простой. И мы оба очень ждём этого!» – написала спортсменка на личной странице в социальных сетях.

Известная биатлонистка замужем за словацким легкоатлетом Милошем Батовски, который до завершения профессиональной карьеры в большом спорте выступал за свою страну на соревнованиях по спортивной ходьбе, принимал участие в Играх-2004 в Афинах, Играх-2008 в Пекине и Олимпиаде-2012 в Лондоне. Батовски старше Фиалковой на 13 лет.