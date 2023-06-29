Биатлонистка Нигматуллина будет тренироваться со сборной Татарстана

«Июльские сборы Ульяна Нигматуллина проведёт в Ижевске под руководством личного тренера вместе с нашей командой, но по своему плану. Но, если с нашей стороны ей потребуется помощь, то мы готовы её предоставить.



В Тюмени на сборе перед чемпионатом России мы также будем работать вместе. Ильшат работает с нами с лета. Он отвечает за функциональную подготовку мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Также с ним советуются и набираются опыта юношеские тренеры», — приводит слова Нугманова Metaratings.