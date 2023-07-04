Экс-лыжница Грухвина прокомментировала шумиху вокруг перехода в биатлон

«Почувствовала ли, что биатлон громче и скандальнее лыж? Я сейчас настолько сосредоточена на своей работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Некогда отвлекаться. Да, бегло просматривала новости о моём переходе из лыж, но в целом весь шум мимо меня прошёл. Я всегда готова ответить на любые вопросы и пообщаться, но всё в пределах разумного», — сказала Грухвина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.