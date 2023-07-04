Биатлонистка Ирина Кручинкина вошла в состав команды Республики Беларусь

Бывшая россиянка Ирина Кручинкина, которая теперь выступает под фамилией Шаклеина, включена в состав национальной команды Беларуси по биатлону на сезон 2023/2024, о чём сообщает Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Также в состав сборной вошла Динара Смольская, находящаяся в декретно отпуске.