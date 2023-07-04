Биатлонистка Ирина Кручинкина вошла в состав команды Республики Беларусь
Бывшая россиянка Ирина Кручинкина, которая теперь выступает под фамилией Шаклеина, включена в состав национальной команды Беларуси по биатлону на сезон 2023/2024, о чём сообщает Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Также в состав сборной вошла Динара Смольская, находящаяся в декретно отпуске.
В состав национальной команды Республики Беларусь по биатлону вошли: Смольский Антон, Лазовский Дмитрий, Лобастов Никита, Авсеенко Илья, Тулатин Иван, Данилов Степан, Белько Павел, Воробей Максим, а также Смольская Динара, Сола Анна, Лещенко Ирина, Кудаева Дарья, Шаклеина Ирина, Зайцева Алина, Кулак Елена.
Напомним, недавно тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил о переходе 28-летней белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной, сестры Ирины, в тюменскую команду. Кручинкина представляла национальную команду России до 2018 года, после чего перешла в сборную Беларуси.