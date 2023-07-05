Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

В 2022 году конференция СБР дважды голосовала за новый устав: 29 марта и 23 июня. Во второй раз - после исправления замечаний Министерства юстиций РФ. К отредактированной второй версии документа у ведомства также возникли нарекания, но их устранили уже без голосования конференции, что, по мнению истца - бывшего председателя совета СБР Александра Еслева, являлось нарушением. Истец также был не согласен с тем, что 23 июня конференция СБР избрала четырех членов исполкома (Анну Богалий, Ивана Мелихова, Евгения Редькина и Максима Чудова), хотя Минюст РФ еще не зарегистрировал новую редакцию устава. Кроме того, тогда члены исполкома избирались простым, а не квалифицированным большинством делегатов, что, по мнению заявителя, противоречит действующим нормам. Еслев также оспаривал прекращение полномочий совета СБР.