Биатлонистка Экхофф отреагировала на обвинения в адрес Симон

«Думаю, это особенная ситуация, которая влияет на атмосферу в команде. Если ты берёшь банковскую или кредитную карточку взаймы — это одно дело, но если ты ею злоупотребляешь, это совсем другое дело. Это приводит к серьёзному конфликту и недоверию между людьми. Мы не знаем, что именно произошло, но всё это кажется мне очень странным.



Я надеюсь, что это неправда. Я знаю обеих биатлонисток, и не думаю, что что-то было сделано специально, но довольно драматично, когда это попадает в СМИ и становится достоянием общественности. Это действительно больно видеть», — приводит слова Экхофф TV2.