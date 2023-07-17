Биатлонисты Домрачева и Бьорндален стали родителями во второй раз
В семье прославленных биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена родился второй ребенок, о чем девушка сообщила в своих соцсетях, приложив фотографию неврожденного.
«Еще одно чудо в нашей семье», — написала биатлонистка.
У пары родилась девочка. 1 октября 2016 года в Минске у супругов родилась дочь Ксения. Дарья и Уле-Эйнар поженились в июле 2016 года.
Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону в гонке преследования, индивидуальной гонке, масс-старте и женской эстафете. Также на ее счету два золота чемпионата мира.
Бьорндален имеет вдвое больше золотых наград Олимпийских игр — восемь. Стоит отметить, что его брак с белорусской спортсменкой стал уже вторым. 27 мая 2006 года он женился на бельгийской биатлонистке итальянского происхождения — Натали Сантер. В октябре 2012 года было объявлено, что они разводятся после шести лет брака.
Норвежец является самым титулованным биатлонистом в истории.
В сентябре 2019 года он стал главным тренером сборной Китая, а его супруга возглавила женскую сборную.
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