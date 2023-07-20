Истомин рассказал о работе биатлонистки Мироновой на алтайском сборе

— Света тренируется вместе со всеми, но с коррективами. У нас у многих есть какие то корректировки по нагрузке. Она выполняет всё, но задачи немного другие. В прошлом году в это время она тренировалась, а сейчас уже выполняет нагрузку третий месяц, и выполняет ее хорошо. Организм справляется. Да, не так как раньше, мы же все знаем, на что она способна, — сказал Истомин «Матч ТВ».