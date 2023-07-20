Истомин рассказал о работе биатлонистки Мироновой на алтайском сборе
Организм призера Олимпийских игр Светланы Мироновой хорошо справляется с тренировками на сборе на Семинском перевале, биатлонистка выполняет нагрузку уже третий месяц, заявил «Матч ТВ» тренер сборной России Артем Истомин.
В феврале Миронова заняла 13 е место в спринтерской гонке в рамках финального этапа Кубка России в Чайковском, для биатлонистки тот старт был первым и единственным в прошедшем сезоне. 29 летняя спортсменка пропускала гонки по состоянию здоровья.
— Света тренируется вместе со всеми, но с коррективами. У нас у многих есть какие то корректировки по нагрузке. Она выполняет всё, но задачи немного другие. В прошлом году в это время она тренировалась, а сейчас уже выполняет нагрузку третий месяц, и выполняет ее хорошо. Организм справляется. Да, не так как раньше, мы же все знаем, на что она способна, — сказал Истомин «Матч ТВ».
В состав группы Истомина входят биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Алина Кудисова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина.