Биатлонистка Акимова высказалась о завершении карьеры

«Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Сейчас с малышами дома, тренироваться не прекращала, по возможности стараюсь находить время – отлучаться от малыша и потренироваться. С двумя детьми в этом плане непросто найти время. Желание вернуться большое, но пока всё время отдаю детям, кормлю грудью, не всегда бывает возможность оставить. Вероятно, зимой буду выступать», — сказала Акимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.