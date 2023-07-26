«Биатлонисты группы Башкирова отстали в технике. Исправляем то, что нужно было сделать в мае» — Каминский

Призер Олимпийских игр по биатлону Максим Цветков в эфире «Матч ТВ» рассказал об эффекте алтайского сбора при последующей акклиматизации. Ранее тренер национальной команды Сергей Башкиров сообщил «Матч ТВ», что Цветков перешел в группу Юрия Каминского. С 1 июля тренировочные группы Башкирова и Каминского были объединены. Общее методическое руководство взял на себя Каминский. Сборы проходят в УТЦ «Семинский перевал» на Алтае. — После этих гор я чувствую очень сильный эффект. Допустим, если в Сочи я приезжаю, то уже я не чувствую сильной какой то акклиматизации, перестройки организма, этого нету. А здесь это ощущается. Эффект более сильный. Мне хочется на этот же уровень вернуться обратно к ребятам, чтобы еще больше конкуренция у нас была. Я думаю, это такой же стимул для молодых ребят, когда они видят, что есть конкуренция в команде. Еще большая конкуренция на соревнованиях, думаю, это будет здорово, — сказал Цветков в специальном репортаже Дмитрия Занина «Биатлонный перевал» на «Матч ТВ». Цветкову 31 год. Он — бронзовый призер Олимпийских игр 2022 в эстафете.