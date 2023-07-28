Куда пропала биатлонистка Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен – одна из самых известных российских биатлонисток прошлого десятилетия. Поначалу многие воспринимали её исключительно как дочь великой Анфисы Резцовой, но Дарья смогла сделать имя и себе.

© Чемпионат.com

Сейчас чемпионка Европы и призёр этапов Кубка мира живёт в Финляндии, а выступает то в Эстонии, то дома, то в России. Почему о ней так давно ничего не слышно и увидим ли мы ещё Дарью на биатлонной трассе?

Видео дня

Два декрета за четыре года

Уже несколько лет о Дарье Виролайнен, старшей дочери трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой, ничего толком не было слышно. Её последний старт на Кубке мира состоялся в далёком уже 2018-м. На этапе в Тюмени в масс-старте она финишировала 23-й, после выступила на чемпионате России в Ханты-Мансийске. А в декабре того же года стало известно, что биатлонистка в положении и ждёт второго ребёнка. В марте у Дарьи и её супруга родился сын, которого назвали Алекс-Кристиан, а уже в августе она объявила о возвращении в большой спорт.

Молодая мама вернулась на дистанцию к «Ижевской винтовке – 2019», где заняла седьмое место в индивидуальной гонке. Резцова-старшая тогда была уверена, что её дочь была готова войти в национальную команду в том же сезоне, однако после плодотворной подготовки на Алтае и единственном старте в Ижевске Дарья пропала с биатлонных радаров почти до конца лета.

Виролайнен ещё в 2016-м перебралась в Финляндию вслед за родителями мужа и во время острой фазы пандемии коронавируса почти никуда не выбиралась. Смогла лишь прокатиться в Эстонию, где выиграла спринт на летнем чемпионате страны по биатлону. При этом тренироваться с российской командой за счёт региона она не хотела и готовилась по планам мужа.

Переждав пандемию, Дарья вернулась в Россию и весь сезон-2020/2021 выступала на внутрироссийских соревнованиях, а в ноябре 2021-го снова ушла в декрет. Но и тогда не планировала завершать карьеру биатлонистки.

«Дала согласие выступать за Финляндию»

В сентябре 2022 года Виролайнен снова появилась в биатлонных протоколах, только не в России, а на летнем чемпионате Финляндии. В индивидуальной гонке 33-летняя спортсменка финишировала второй, уступив более трёх минут Хейди Кууттинен. Тогда-то и пошли ожесточённые споры о смене спортивного гражданства Виролайнен. Сами посудите: Дарья на тот момент уже шесть лет жила в Финляндии, уже год имела двойное гражданство, да и за сборную России не выступала: не отбиралась по результатам. Впрочем, сама Дарья открещивалась от смены гражданства, да и финская федерация биатлона опровергла информацию о переходе российской биатлонистки.

«Я не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьёй мы уже шесть лет тут живём. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб. Семь месяцев назад я родила третьего ребёнка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», – заявляла тогда Виролайнен.

Её мама Анфиса Резцова при этом сообщала противоположное:

«Да, она пробежала у них на первенстве Финляндии. И дала согласие выступать за Финляндию. Она молодец. У нас такая ситуация, нас никуда не пускают. Пусть повыступает там чуть-чуть. А потом, когда нас запустят, она однозначно будет здесь с сестрёнкой, с Кристюшкой вместе», – поделилась Резцова-старшая.

В октябре 2022-го тренер Анатолий Хованцев рассказал, что Дарья тренируется совместно с финской командой. Однако в июле 2023-го спортсменку заметили на сборах на Алтае вместе с тренером Леонидом Мякишевым, который одним из первых заявлял о возможной смене гражданства спортсменкой.

Как стало известно этим летом, Виролайнен тренируется за свой счёт и не представляет ни какой-либо регион России, ни тем более Финляндию. Почему она вернулась? Ответ дала мама. Всё дело в том, что Дарью так и не взяли в сборную Финляндии, а заканчивать карьеру в 34 года она не собирается.

«В целом всё нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а её не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Её долго рассматривали, но в итоге всё зависло. Тем не менее она тренируется в надежде ещё посоревноваться».