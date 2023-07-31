Биатлонистка Нигматуллина рассказала о подготовке к сезону после рождения дочери

— Ожидание и реальность отличаются. Думала, после рождения дочери будет проще сформировать тайм менеджмент. Оказалось, управлять нужно временем не только своим, но и еще одного человека. У дочки тоже плотный жизненный график, кстати, похожий на мой: врачи, уход, обязательное общение и развитие. Тренировки теперь даются тяжелее, на них остается меньше энергии. А вот мотивации у меня, как ни странно, больше.



Брала с собой маленькую Айну на все сборы: в Терскол, Сочи и Тюмень. Уже привыкла к обязательному ночному подъему. Даже если малышка спит, всё равно просыпаюсь по расписанию, настолько вошла в режим. Вообще, количества сна для отдыха мне вполне хватает. Просто раньше, условно, был один восьмичасовой отрезок — теперь два по четыре. Обе спим днем, бодрствуем, когда у меня тренировки, и в целом неплохо себя чувствуем.



Всегда могу рассчитывать на помощь четырех близких: мужа Ильшата, обеих мам и сестры Насти. Куда бы я ни ехала, со мной всегда кто то из них. Отправиться на сборы одной и не взять с собой Айну — такое даже в голову не приходило, это невозможно, — сказала Нигматуллина «Матч ТВ».