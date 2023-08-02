Йоханнес Бе отказался от участия в фестивале Blink из-за рождения дочери

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный чемпион Олимпийских игр, отказался от участия в фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Причиной снятия спортсмена с соревнований стало недавнее рождение в его семье второго ребёнка: в июле у Бё родилась дочь.

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В пресс-релизе организатора мероприятия сказано: «Недавно Йоханнес Бё стал отцом во второй раз, поэтому в этом году он дома во время фестиваля Blink». Его цитирует издание Nordic Magazine.