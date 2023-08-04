Биатлонистка Глазырина объяснила причины завершения карьеры

Биатлонистка Екатерина Глазырина объяснила причины завершения карьеры.

Ранее о решении 36-летней спортсменки сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

– Завершаю свою карьеру. Мысли, чтобы продолжить, конечно, были. Готовилась, тренировалась, но не захотела в очередной раз возвращаться и кому то что то доказывать.

Но если бы я вернулась, то результаты были бы, у меня муж – тренер. Но, наверное, время уже ушло, надо давать дорогу молодым. И мотивация была не настолько высока, чтобы продолжать карьеру.

– Чем планируете заниматься дальше?

–Развиваем свое дело, но пока об этом рано говорить.

– Бизнес, не связанный с биатлоном?