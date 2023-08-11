Биатлонист Томшин признался в проблемах с лишним весом

— Несмотря на то что у него очень важные семейные изменения, он продолжает быть профессиональным спортсменом. Тренируется. И я думаю, что поддержка команды ему не очень нужна. Но, конечно, мы следим за новостями. Переживаем, болеем за Эдика! — отметил Томшин.