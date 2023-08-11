Биатлонист Томшин признался в проблемах с лишним весом

Биатлонист Василий Томшин в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, что у него есть небольшие проблемы с лишним весом.
Спортсмены группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова 7–25 августа готовятся к сезону в Тюмени.
— Сейчас приехали с межсборья сюда на сбор. В первый же день у нас провели замеры, оказалось, что всё таки жирочек то я подкопил (смеется), — заявил Томшин в эфире «Матч ТВ».
Трехкратный призер ОИ Эдуард Латыпов пока отсутствует на сборах в Тюмени, он остался с женой на время родов.
— Несмотря на то что у него очень важные семейные изменения, он продолжает быть профессиональным спортсменом. Тренируется. И я думаю, что поддержка команды ему не очень нужна. Но, конечно, мы следим за новостями. Переживаем, болеем за Эдика! — отметил Томшин.