Экс‑биатлонистка сборной России получила право выступать за Финляндию на международных стартах

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил бывшей биатлонистке сборной России Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне 2023/24, сообщается на сайте Финской федерации биатлона.

© РИА Новости

В июле «Матч ТВ» сообщал, что 34 летняя спортсменка проводит сбор на Алтае за свой счет, она занимается под руководством Леонида Мякишева. В прошлом сезоне Виролайнен дважды выступила на соревнованиях в Финляндии, где проживает последние шесть лет. В сентябре 2022 года Мякишев рассказал «Матч ТВ», что биатлонистка может начать вступать за сборную Финляндии на международных соревнованиях.

Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Биатлонистке 34 года, она чемпионка Европы в одиночной смешанной эстафете, дважды поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира. Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году и последний раз участвовала в международных соревнованиях по биатлону в 2017–2018 годах.