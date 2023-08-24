Тренер Виролайнен объяснил, почему биатлонистка сменила спортивное гражданство

Тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев объяснил то, что его подопечная сменила спортивное гражданство с российского на финское. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Мякишев заявил, что для дочери трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой переход стал последним шансом выступить на международных турнирах.

«Нельзя отказываться от такой возможности», — добавил он.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Биатлонистка заявила, что не считает себя предательницей. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021.