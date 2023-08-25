Биатлонист Чудов рассказал об отношении к переходам спортсменов в другие сборные

«Латыпову с Бабикову, как и мне в своё время, поступали предложения о смене региона. Однако я остался в сборной Республики Башкортостан и могу сказать: захочет спортсмен уйти — его ничем не удержишь, как перед ним ни распинайся. Представлять ли интересы родного региона, жить ли в нём, — каждый выбирает сам для себя.



Если раньше у спортсмена все было хорошо, включая условия и результаты, то мне не очень понятно, как можно податься за длинным рублём в другой регион. Для кого то удобно, не вкладываясь в воспитание спортсменов, переманить готовых. Но ведь есть ещё город, где ты живешь, семья, федерация, с которой иы связан долгие годы. Я бы не понял, если бы кто то в этой ситуации уехал за 50 лишних центов», — приводит слова Чудова «Матч ТВ».