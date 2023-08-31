Дарья Виролайнен обратилась к российским биатлонистам

«Я следила во время зимнего сезона за биатлоном в России, насколько позволяло время. Хочу пожелать российским биатлонистам – что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам ещё удастся посоперничать на соревнованиях», — сказала Виролайнен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.