Виролайнен стала третьей в масс‑старте на чемпионате Эстонии по летнему биатлону

Дарья Виролайнен , сменившая спортивное гражданство с российского на финское, заняла третье место в масс старте на открытом чемпионате Эстонии по летнему биатлону.

На соревнованиях в Отепя победу на дистанции 10 км одержала местная спортсменка Туули Томингас с результатом 29 минут 3,5 секунды и четырьмя промахами. Второй стала еще одна эстонка Сюзан Кюэльм (+29,4 секунды, 4 промаха). 34 летняя Виролайнен допустила три ошибки в стрельбе и уступила лидеру 46,4 секунды.