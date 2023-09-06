Тренер сборной России по биатлону раскрыл цель на сезон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский пообщался с прессой перед началом нового сезона и поделился итогами сборов, а также ожиданиями от предстоящих соревнований. Как отмечает специалист, учебно-тренировочный сбор, проходивший на территории комплекса «Жемчужина Сибири», был традиционным и проходил в модельно-соревновательном режиме. Объединение тренировочных группы Каминского и Сергея Башкирова также показало свою плюсы, заключающиеся в отработке командных действий и оттачивании стрелковых навыков.