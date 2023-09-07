Ростовцев рассказал о подготовке российских биатлонистов к Олимпиаде-2026

«В этом году, согласно решению тренерского совета, у нас шесть юниоров включены в состав. Обратите внимание на Дениса Иродова, Олега Домичека. Это наши лучшие юниоры в прошлом сезоне. Планы на них оптимистичные. По мнению тренеров, подготовку они прошли хорошо.



Из девушек Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина готовятся. Плюс Кира Дюжева и Юлия Шиллер. Они тоже лучшие. Все отмечают большой потенциал Киры Дюжевой. Несмотря на пропуск прошлого сезона, тренерский штаб посчитал, что она имеет потенциал.



Все-таки мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года, это будет среднегорье. Очень важно найти спортсменов, которые быстро бегают и метко стреляют на высоте. Считаем, что Кира Дюжева к таким атлетам может быть причислена. Резерв есть», – заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев.