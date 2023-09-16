Елизавета Каплина одержала победу в спринте на летнем чемпионате России — 2023

В Тюмени проходит летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 16 сентября, состоялась женская спринтерская гонка, победу в которой одержала биатлонистка из ХМАО-Югры Елизавета Каплина .

Биатлонистка допустила один промах на лёжке и преодолела дистанцию за 21.13,9. Второе место в спринте заняла представительница Московской области Анастасия Гореева, допустившая один промах и отставшая от лидера на 1,7 секунды. Третьей стала биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич.