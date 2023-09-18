Биатлонистка Резцова рассказала про вторую беременность

Призер Олимпийских игр биатлонистка Кристина Резцова в интервью «Матч ТВ» сказала, что вторая беременность далась ей немного тяжелее физически.

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В марте Резцова родила второго ребенка. Девочку назвали Полиной. Первую дочь в браке с Иваном Анисимовым Резцова родила в 2021 году.

— Ульяна Нигматуллина рассказывала в интервью, что беременность далась не очень просто — были и гормоны, и слезы. Как у вас прошел этот период?

— У меня не было токсикоза ни с первой беременностью, ни со второй. Единственное, вторая беременность далась немного тяжелее физически, я и тренироваться раньше закончила. Мне было тяжело, наверное, уже начиная с седьмого месяца, плюс я переболела в начале беременности… В общем, вторая потяжелее далась. И возвращение после нее, соответственно, тоже пока проходит тяжело, — сказала Резцова «Матч ТВ».