Россиянин Гонибов поборется за бронзу ЧМ по борьбе с действующим чемпионом Акбудаком

Российский борец греко-римского стиля Ауэс Гонибов, выступающий в категории до 82 килограммов, сегодня, 22 сентября, поборется за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе с действующим чемпионом мира — турецким борцом Бурханом Акбудаком.

Ранее сегодня Гонибов в поединке утешительного раунда одолел представителя Венгрии Эрика Сильваши: встреча спортсменов завершилась со счётом 3:1. Эта победа дала россиянину возможность побороться за медаль соревнований.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) и завершится в воскресенье, 24 сентября. По пять лучших спортсменов в каждой весовой категории в каждом из видов борьбы получают олимпийскую лицензию для выступления на Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году.