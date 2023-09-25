CAS продлил дисквалификацию завершившего карьеру биатлониста Слепова

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал завершившего карьеру российского биатлониста Алексея Слепова на два года за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортивный арбитражный суд отменил ранее вынесенное решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 30 сентября 2021 года о дисквалификации Слепова сроком на 12 месяцев. Спортсмен был наказан за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. CAS принял решение дисквалифицировать спортсмена на 24 месяца начиная с даты вынесения решения, с 5 сентября 2023 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в 12 месяцев.