Биатлонистка Резцова оценила решение своей сестры выступать за Финляндию

«Я очень-очень за неё рада! Я уже сказала, что независимо от того, за какую страну ты выступаешь, цель любого спортсмена – олимпийская медаль. Не знаю, как будет складываться её дальнейшая карьера, но я уверена, что у неё есть шанс взять медаль на международном уровне. Я буду болеть за неё, радоваться её победам, сопереживать поражениям.



Вполне возможно, что будем друг против друга выступать? Не вижу в этом ничего страшного. Буду рада, если Даша сможет составить мне конкуренцию на международных стартах, или я смогу это сделать. Главное, чтобы нас выпустили. Семья – семьёй, а спорт – спортом. Мы ведь соперничали и в России, и это никак не портило наши отношения. Сомневаюсь, что в будущем что-то изменится. У нас очень близкие отношение со всеми сёстрами, а с Дашей мы в таком возрасте, когда у нас просто не может быть разногласий в спорте. Это лишь часть нашей жизни», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.