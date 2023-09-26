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Кристина Резцова оценила решение своей сестры Дарьи Виролайнен выступать за Финляндию

Российская биатлонистка Кристина Резцова дал комментарий по поводу своей сестры Дарьи Виролайнен, которая получила финское гражданство.

Биатлонистка Резцова оценила решение своей сестры выступать за Финляндию
© Чемпионат.com

«Я очень-очень за неё рада! Я уже сказала, что независимо от того, за какую страну ты выступаешь, цель любого спортсмена – олимпийская медаль. Не знаю, как будет складываться её дальнейшая карьера, но я уверена, что у неё есть шанс взять медаль на международном уровне. Я буду болеть за неё, радоваться её победам, сопереживать поражениям.

Вполне возможно, что будем друг против друга выступать? Не вижу в этом ничего страшного. Буду рада, если Даша сможет составить мне конкуренцию на международных стартах, или я смогу это сделать. Главное, чтобы нас выпустили. Семья – семьёй, а спорт – спортом. Мы ведь соперничали и в России, и это никак не портило наши отношения. Сомневаюсь, что в будущем что-то изменится. У нас очень близкие отношение со всеми сёстрами, а с Дашей мы в таком возрасте, когда у нас просто не может быть разногласий в спорте. Это лишь часть нашей жизни», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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