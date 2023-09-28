Вице-президент СБР: на первенстве России биатлонисты бегут на своих лыжероллерах

Вице президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов рассказал «Матч ТВ», что спортсмены, участвующие в первенстве России в Уфе среди девушек и юношей 17–18 лет, бегут на своих лыжероллерах.

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В среду корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что организаторы соревнований не обеспечили участников лыжероллерами. Позже пресс атташе СБР Сергей Аверьянов подтвердил, что контрагент привез в Уфу роллеры плохого качества.

— Прямо сейчас идет первая гонка, все в порядке. Все специалисты и тренеры согласились с тем, что спортсмены побегут на своих роллерах. Также мы будем проводить дополнительную проверку на финише, если недобросовестные тренеры что то сделают с подшипниками.

— С этим контрагентом продолжите работать дальше?