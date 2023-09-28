Вице-президент СБР: на первенстве России биатлонисты бегут на своих лыжероллерах

«На первенстве России в Уфе биатлонисты бегут на своих лыжероллерах» — вице‑президент СБР
Вице президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов рассказал «Матч ТВ», что спортсмены, участвующие в первенстве России в Уфе среди девушек и юношей 17–18 лет, бегут на своих лыжероллерах.
В среду корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что организаторы соревнований не обеспечили участников лыжероллерами. Позже пресс атташе СБР Сергей Аверьянов подтвердил, что контрагент привез в Уфу роллеры плохого качества.
— Прямо сейчас идет первая гонка, все в порядке. Все специалисты и тренеры согласились с тем, что спортсмены побегут на своих роллерах. Также мы будем проводить дополнительную проверку на финише, если недобросовестные тренеры что то сделают с подшипниками.
— С этим контрагентом продолжите работать дальше?
— Ну, а как же? Да, бывают сбои, но роллеры у этой компании хорошие, просто привезли не того качества, привезли старые. Если в следующем году они обновятся, то с удовольствием поработаем с ними, — сказал Мелихов «Матч ТВ».