Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский стали родителями

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова и серебряный призер Игр Антон Смольский сообщили в социальной сети, что стали родителями.

— Счастливое число 28 для нашей семьи! Добро пожаловать, наш сыночек, — написали Алимбекова и Смольский, опубликовав семейное фото.

Алимбекова завоевала золото на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в эстафете, Смольский стал вторым в индивидуальной гонке на Играх 2022 в Пекине.