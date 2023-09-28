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Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский стали родителями

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова и серебряный призер Игр Антон Смольский сообщили в социальной сети, что стали родителями.

Белорусские биатлонисты Алимбекова и Смольский стали родителями
© Матч ТВ

У белорусских спортсменов 28 сентября родился мальчик.

— Счастливое число 28 для нашей семьи! Добро пожаловать, наш сыночек, — написали Алимбекова и Смольский, опубликовав семейное фото.

Соцсети

Алимбекова завоевала золото на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане в эстафете, Смольский стал вторым в индивидуальной гонке на Играх 2022 в Пекине.