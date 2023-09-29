Тренер Каминский объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду

Каминский объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением насчет возможного участия отечественных спортсменов в ближайших Олимпийских играх.
По словам Каминского, российскими атлетам необходимо ехать на Олимпиаду несмотря на то, что там они могут встретиться с предвзятым отношением к себе.
«Участвуя в Олимпиаде, мы подтверждаем, что поддерживаем олимпийские принципы, в основе которых лежит миролюбие и дружба спортсменов разных политических систем и взглядов, честное спортивное соперничество», – приводит слова Каминского «Чемпионат».
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований под своей эгидой. В начале 2023-го глава МОК Томас Бах заявил, что организация изучает варианты допуска россиян до международных турниров, в том числе Олимпийских игр.
Ближайшая Олимпиада состоится следующим летом в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ближайшей зимней Олимпиадой станут Игры в Милане в 2026 году. Они пройдут с 6 по 22 февраля.