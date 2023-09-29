Тренер Каминский объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением насчет возможного участия отечественных спортсменов в ближайших Олимпийских играх.

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По словам Каминского, российскими атлетам необходимо ехать на Олимпиаду несмотря на то, что там они могут встретиться с предвзятым отношением к себе.

«Участвуя в Олимпиаде, мы подтверждаем, что поддерживаем олимпийские принципы, в основе которых лежит миролюбие и дружба спортсменов разных политических систем и взглядов, честное спортивное соперничество», – приводит слова Каминского «Чемпионат».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований под своей эгидой. В начале 2023-го глава МОК Томас Бах заявил, что организация изучает варианты допуска россиян до международных турниров, в том числе Олимпийских игр.

Ближайшая Олимпиада состоится следующим летом в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.