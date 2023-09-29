Губерниев раскритиковал СБР в ситуации с роллерами на первенстве России

«Еще про СБР и роллеры для юных биатлонистов! Провел тут расследование небольшое, итак... В Ульяновске, например, у тренера Охотникова лежит достаточное количество роллеров фирмы Swenor, на которых два раза в год бегают ветераны, и сам Майгуров бегает вместе с ними (эти роллеры бизнесмен Колесников купил, и они мало используются)...



То есть, захотели бы и проблему решили! Но тут еще интересное, СБР несколько недель назад решил вообще отказаться от услуг Swenor, сказали, что нашли нового поставщика! Это фирма Elva!



А проблема с роллерами Elva была очевидна еще в Саранске, где младшие юноши на хреновом инвентаре пробежали две гонки. Однако, в СБР решили, что раз серьезные травмы никто не получил, то и в Уфе юноши пробегут, хотя падения и травмы в Саранске были... Я про это писал... В итоге в Уфу Elva привезла полное говно, старый инвентарь, и бежать на нем никто не рискнул...



В результате, то, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях, где уже много лет прописано, что роллеры у всех должны быть идентичные... СБР, как сказал Пак, свое расследование провел... Но тут далеко ходить не надо, это либо раздолбайство и непрофессионализм, либо коррупция...



А взрослые биатлонисты на ЧР в Тюмени бежали на роллерах Swenor, и компания была готова работать с СБР и дальше, в том числе и с юными спортсменами! Но Виктор Майгуров и его профессиональная команда решили по другому... Инвентарь для наших детей готовить чуть сложнее, чем кляузы и доносы писать...» – написал Губерниев.