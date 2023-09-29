Биатлонист рассказал, как мошенники притворяются главами федераций

«У нас большая аудитория, и я хочу всех предупредить о мошенничестве. Пишут в мессенджер от имени руководителя (в данном случае с биатлоном — притворяются Майгуровым В.В.) и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь. Лучше уточняйтесь у своих непосредственных руководителей, если есть номера», — написал Поварницын.