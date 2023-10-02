Дарья Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии по биатлону

«Конечно, здорово, что помощь всегда рядом, но иногда казалось, что её слишком много. У меня не было времени обдумать что-либо самой. Но я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днём. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», – цитирует Виролайнен YLE.