В России создали международную профессиональную лигу по биатлону
Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона выступили учредителями новой Международной лиги клубного биатлона. Об этом ТАСС сообщил глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов.
"Основная задача лиги - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU, - сказал Нуждов. - На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды".
"Победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье - 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей", - добавил он.
Первые соревнования планируется провести 18-19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске. Помимо российских и белорусских спортсменов, предварительно свое участие подтвердили команды из Китая, Турции и Монголии. На первых соревнованиях планируют провести четыре гонки - масс-старты и гонки преследования среди мужчин и женщин.