В России создали международную профессиональную лигу по биатлону

"Основная задача лиги - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU, - сказал Нуждов. - На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды".



"Победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье - 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей", - добавил он.