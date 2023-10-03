Бенедикт Долль объявил о завершении карьеры в следующем году

«Я становлюсь старше и иногда у меня возникают проблемы с мотивацией. Также я хочу заняться чем-то другим в своей жизни. Сейчас я нахожусь вдали от дома на ближайшие полгода. Это очень много. Мне становится всё труднее оставлять семью на время сборов и соревнований.



В жизни есть вещи поважнее, чем биатлон. Это было хорошее время, но сейчас я хочу заняться чем-то другим и быть дома круглый год.



Мне немного грустно не участвовать в следующих Олимпийских играх в 2026 году, но моё решение принято» , — заявил Долль.