В Тюмени прокомментировали возможную отмену этапа Кубка России по биатлону

В департаменте спорта Тюменской области ответили на вопрос о возможной отмене этапа Кубка России по биатлону из‑за мороза
Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин рассказал «Матч ТВ», что в период проведения этапа Кубка России по биатлону в регионе будет морозная погода, но отмена соревнований пока не обсуждалась.
Этап Альфа Банк Кубка России пройдет в комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 7 по 10 декабря. Согласно прогнозу погоды, температура опустится ниже 25 градусов по Цельсию.
— Есть ли вероятность отмены соревнований?
— Пока мы этот вопрос с Союзом биатлонистов России не обсуждали, поэтому сказать ничего не могу. Прогнозы были, но мы понимаем же, что все может меняться, — сказал Хромин «Матч ТВ».